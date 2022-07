Noua Lege a Educatiei: Fara note la Educatie Fizica si Arte din 2023

Noua Lege a Educatiei va intra in vigoare in septembrie 2023, moment in care nu se vor mai acorda note la Arte si Educatie Fizica. Elevii vor fi evaluati cu Admis si RespinsElevii ar putea sa nu mai primeasca note la Educatie Fizica, Sport si Arte, incepand din anul 2023, ci doar calificative, prevede noua Lege a Educatiei.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca elevii nu vor mai avea parte de note incepand cu 2023, la materiile mentionate, in conditiile in care orientarea scolara ... citeste toata stirea