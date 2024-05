Noua lege a pensiilor 2024. Pensia pe care o va incasa un roman dupa 35 de ani de munca

Calculele detaliate arata ce pensie va primi un roman dupa 35 de ani de munca, in contextul adoptarii noii legi a pensiilor in Romania.Multi romani, dupa ce au cotizat timp de 35 de ani, isi primesc pensia pentru aproximativ 12 ani dupa retragerea din activitate, ceea ce inseamna ca nu isi recupereaza toti banii contribuiti sub forma de pensie.Noua lege a pensiilorSistemul de pensii publice din Romania a fost ... citește toată știrea