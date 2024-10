"Noua Lume". Liceenii, provocati intr-un concurs de astronomie, in care au sansa de a ajunge in SUA

Liceenii din Brasov sunt asteptati sa se inscrie in The Romanian Space Design Competition, care le ofera oportunitatea de a face cunostinta cu industria aerospatiala intr-un context experimental, alaturi de sansa de a ajunge la NASA. In 2022 a avut loc prima editie in Bucuresti, iar competitia s-a extins si in Cluj in anul urmator, iar de anul acesta va fi in Bucuresti, Cluj, Iasi, Brasov si Timisoara.Etapele concursuluiEtapele concursului sunt: locala, nationala, europeana si ... citește toată știrea