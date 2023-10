Noua militari au fost raniti, miercuri, in poligonul Crasna, din judetul Salaj, in urma exploziei unei grenade.Noua militari au fost raniti, miercuri, in urma exploziei unei grenade in poligonul militar de la Crasna, judetul Salaj, unul dintre acestia suferind o rana grava la picior.Unii dintre militari au suferit rani minore. Toti au fost preluati constienti de ambulanta. La fata locului a fost trimis un elicopter SMURD."Miercuri, 18 octombrie, in jurul orei 10,15, in Poligonul Crasna, ... citeste toata stirea