Noua organigrama a Primariei Brasov: 333+3 posturi. Se anunta un vot "pentru", dupa 4 ani "impotriva"

Noua organigrama a Primariei Brasov va fi discutata de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen de joi, 30 ianuarie. O noua schema de personal a institutiei a facut obiectul multor proiecte de hotarare in mandatul 2020 - 2024, insa toate au fost respinse de Consiliul Local Brasov. Acum, proiectul este initiat noul primar al municipiului, George Scripcaru, iar sansele sa fie aprobat sunt foarte mari, avand in vedere ca edilul are sprijinul deliberativului local.Conform noii organigrame, ... citește toată știrea