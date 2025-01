Noua plaje din Sydney, inchise dupa aparitia unor misterioase reziduuri in forma de bila

Noua plaje din Sydney au fost inchise dupa ce reziduuri in forma de bila au fost descoperite esuate de-a lungul tarmului, au anuntat marti autoritatile locale, transmite Agerpres, care citeaza agentia DPA.Plajele au fost inchise din cauza descoperirii unor "reziduuri albe/gri, in forma de bila", printre locurile in care au fost gasite numarandu-se ... citește toată știrea