Noua "Rovigneta de Brasov", in dezbatere publica. Principala modificare: LT 24 din 24, 7 din 7

Joi, 13 martie, a intrat in dezbatere publica noua varianta a regulamentului pentru eliberarea permiselor de libera trecere pe mai multe drumuri judetene din Brasov. Tarifele pentru asa numita "Rovigneta de Brasov" au fost stabilite anul trecut, pentru zonele in care este instituita deja limitarea de tonaj, si ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 1 ianuarie anul acesta. Insa, transportatorii, care vor suporta aceste tarife suplimentare, au cerut cateva modificari la regulament, astfel ca ... citește toată știrea