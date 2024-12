Noua scoala din cartierul Stupini, estimata la 237 milioane de lei. 30 de sali de clasa, 868 de elevi

Dezvoltat foarte mult in ultimii ani, cartierul brasovean Stupini a ramas deficitar in ceea ce priveste infrastructura educationala. Problema ar urma sa fie rezolvata in perioada urmatoare, pentru ca municipalitatea brasoveana a inceput demersurile pentru construirea unei scoli cu sala de sport pe strada Barsei.Astfel, in sedinta de plen de luni, 23 decembrie, consilierii locali brasoveni vor aproba valoarea investitiei, costul estimat pentru realizarea acestei scoli fiind de 237.435.724 lei, ... citește toată știrea