Aprobat inca din 2020 in ceea ce priveste solutiile de circulatie, proiectul de modernizare a strazii Narciselor, care va fi o noua ruta de legatura intre Brasov si Sanpetru, ajunge in faza licitarii lucrarilor. Dupa cum ne-a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, exproprierile au fost definitivate si sunt puse la punct ultimele documente in vederea lansarii procedurii de licitatie pentru proiectare si executie.Investitia pentru "Modernizare strazi - str. ... citeste toata stirea