Noua Unitate de Primiri Urgente a "Judeteanului" ar putea fi deschisa luna aceasta

Noua Unitate de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Brasov, prima din ultimii 50 de ani care se construieste in Romania, ar putea deveni functionala din aceasta luna. Anuntul a fost facut joi, 3 martie, de deputatul Cristina Vecerdi, in cadrul unei intalniri organizata de prefectul judetului Catalin Vasii, ce a avut ca tema principala deblocarea proiectului Spitalului Regional."In ultimii ani s-au facut investitii majore in sistemul de sanatate brasovean. Pe lista de investitii a fost