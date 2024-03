Noul ambasador al Frantei la Bucuresti: Judetul Brasov reprezinta o prioritate a Ambasadei Republicii Franceze in Romania

Noul ambasador al Frantei in Romania, Nicolas Warnery , a ales Brasovul pentru prima vizita oficiala in tara noastra.Noul ambasador al Republicii Franceze la Bucuresti, Nicolas Warnery, s-a aflat, joi, la Brasov, in prima sa vizita in afara Bucurestiului de dupa depunerea scrisorilor de acreditare, prilej cu care s-a intalnit cu prefectul Mihai Catalin Vasii si cu vicepresedintele Consiliului Judetean, Ciprian Sterpu, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Prefectura Brasov.Aflat la ... citește toată știrea