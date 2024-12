Noul arhitect sef al Brasovului are in CV trei primarii: Mangalia, Constanta, Giurgiu

Razvan Calota, noul arhitect sef al Brasovului, a lucrat la Primaria Mangalia si Primaria Constanta, iar de aici, la Primaria Giurgiu. Biroul de arhitectura al acestuia a obtinut Premiul I la Anuala de Arhitectura Dobrogea 2013.Conform unei declaratii de avere din acest an, are terenuri in Constanta, Cocorastii Mislii (Prahova) si Comarnic. Are doua case in Constanta (una in constructie) si una la Cocorastii Mislii (mostenire). Detine doua autoturisme, BMW ... citește toată știrea