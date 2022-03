Noul camin al Universitatii Transilvania Brasov asteapta autorizatia de construire

Anuntat de mai multi ani, noul camin al Universitatii Transilvania din Brasov, ce se va construi in spatele Aulei de pe strada Traian Grozavescu, este in etapa obtinerii autorizatiei de construire. Rectorul universitatii brasovene, prof. univ. dr. Ioan Abrudan, a declarat zilele trecute ca dosarul pentru obtinerea autorizatiei de construire a fost depus la Primarie in luna ianuarie si au fost solicitate unele clarificari. "Au fost transmise toate clarificarile cerute. Noi speram ca aceasta ... citeste toata stirea