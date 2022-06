Noul camin pentru persoane fara adapost din Brasov, gata in toamna. Cel vechi, de pe strada Zizinului, va deveni bloc de locuinte sociale

Incepute in luna iunie a anului trecut, lucrarile amenajare a noului camin pentru persoane fara adapost de pe strada Panselelor (in locul fostului internat al Liceului Astra) ar putea fi gata in toamna acestui an. Stadiul lucrarilor a fost verificat miercuri, 8 iunie, de viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu si directorul Directiei de Asistenta Sociala, Mariana Topoliceanu. Conform declaratiei viceprimarului, lucrarile sunt in stadiu avansat si vor fi finalizate inainte de termen. "Asta ... citeste toata stirea