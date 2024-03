Noul Cod Rutier 2024. Cand este legal sa dai flash-uri in trafic

Sunt multe situatii in care soferii dau semnale luminoase folosind faza lunga pentru a transmite diverse mesaje altor participanti la trafic.Dar este legal sa dai flash-uri in trafic?Flash-urile si claxoanele sunt doua dintre cele mai intalnite metode de comunicare folosite de soferi in trafic. Pentru ca dialogul intre conducatorii auto nu se poarta intotdeauna direct, ci si prin astfel de modalitati non-verbale.Unii soferi dau flash-uri pentru a avertiza alti soferi de un pericol, altii ... citește toată știrea