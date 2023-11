In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Brasov de joi, 23 noiembrie, grupul PNL a fost completat cu consilierul Sorin Abagiu. De profesie inginer, Sorin Abagiu este actualmente cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania Brasov si se afla la cea de-a treia prezenta in legislatura Consiliului Judetean Brasov.El a depus juramantul in fata colegilor, preluand locul ramas vacant in urma demisiei lui Adrian Gabor si urmeaza sa-si desfasoare activitatea in Comisia nr. ... citeste toata stirea