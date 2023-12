Lucrarile de modernizare a corpului nou al Maternitatii Brasov, un proiect implementat cu bani europeni, au intrat in linie dreapta, insa nu vor fi incheiate pana la finalul acestui an, asa cum era stipulat in contractul de finantare. De altfel, in sedinta extraordinara de plen a Consiliului Judetean Brasov de vineri, 8 decembrie, va fi supusa votului o hotarare de Consiliu Judetean privind aprobarea noii durate de implementare a proiectului. Mai exact, vicepresedintele Consiliului Judetean ... citeste toata stirea