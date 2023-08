Dictionarul Ortografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii romane - DOOM 3 este integral online, anunta Institutul de Lingvistica. Este vorba de o resursa cu peste 65.000 de cuvinte."Versiunea digitala transpune in format electronic ultima editie a dictionarului tiparit (DOOM3), aparut in 2021. Dupa cum se stie, DOOM este un dictionar normativ, iar cuvintele sunt redactate conform normelor oficiale in vigoare astazi", anunta Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti". ... citeste toata stirea