Noul garaj RATBV prinde forma

Incepute in luna noiembrie a anului trecut, lucrarile la garajul RATBV de pe strada Harmanului avanseaza intr-un ritm bun. Constructorul a finalizat deja structura de rezistenta din beton, iar in aceasta perioada se lucreaza la acoperis. De altfel in vara acestui an este programata finalizare lucrarilor de constructie, astfel incat autobuzele sa fie aduse in noul garaj. Apoi, pana la finalul anului urmeaza a se finaliza si celelalte lucrari, care implica inclusiv instalarea si punerea in