Noul "Liceenii" si un debut de la Brasov

"Hotii de subiecte", cel mai nou film pentru adolescenti produs in Romania, va avea premiera pe 25 martie in toate cinematografele din tara si va marca debutul mai multor tineri in actorie, printre care si al unei brasovence, Alexia Gales. Din distributie mai fac parte tinerii actori Karina Jianu, Stefan Iancu, Ana Toda, Dragos Prundeanu, Patrick Mihai, alaturi de actori experimentati precum Maria Obretin, Adrian Vancica, Serban Pavlu, Alex Zob, Razvan Ionescu, Andrei Aradits, Anca Androne. ... citește toată știrea