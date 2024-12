Noul Mers al Trenurilor 2024-2025, intra in vigoare duminica. Patru trenuri pe ruta Brasov - Bucuresti, cu noua rama electrica Alstom Coradia Stream

Incepand cu data de 15 decembrie 2024, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2024-2025. Noua rama electrica Alstom va face zilnic patru drumuri intre Brasov si BucurestiCFR Calatori anunta ca, incepand cu data de 15 decembrie 2024, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2024-2025, ce va fi valabil pana la data de 13 decembrie 2025.In noul Mers al Trenurilor 2024-2025 vor circula zilnic in medie 1.100 trenuri operate de CFR Calatori.Noutati in noul Mers al Trenurilor 2024-2025Pentru ... citește toată știrea