Noul patinoar de la Olimpia, cu o suprafata de 1.800 de mp, se va deschide la sfarsitul acestui an

In luna august a acestui an, Consiliul Judetean Brasov a initiat procedura de achizitie prin licitatie deschisa a unui patinoar mobil nou, de dimensiuni olimpice, care sa fie pus in functiune pe terenurile de tenis de la Olimpia.Achizitia s-a finalizat in luna octombrie prin incheierea contractului de livrare si montare a patinoarului, cu firma declarata castigatoare.Din cauza contextului economic dificil la nivel mondial, unele componente electronice nu au putut ajunge la producator in ... citeste toata stirea