Noul proprietar al celui mai vechi hotel din Brasov vrea sa demareze lucrarile de reabilitare

Cel mai vechi hotel de la poalele Tampei, Hotelul Coroana, are din vara lui 2023 un nou proprietar, dupa ce Aro Palace a luat decizia sa il vanda. Vechea unitate de cazare a fost achizitionata de catre compania Elevate Properties, detinuta de fostii actionari Mondly, care acum au inceput demersurile in vederea lucrarilor de consolidare si reabilitare a cladirii inaugurata in anul 1905. Pentru inceput, au obtinut un certificat de urbanism care stabileste conditiile derularii unui astfel de ... citește toată știrea