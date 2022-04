Noul sistem de colectare separata a deseurilor in cartierele Triaj si Tractorul

Incepand de vineri, 8 aprilie 2022, toate cele 17 ecoinsule din municipiul Brasov operate de compania COMPREST, 9 in cartierul Triaj si 8 in cartierul Tractorul, sunt functionale, iar cartelele de acces au fost distribuite spre asociatiile de proprietari, locuitorilor din condominiile arondate acestora.Prin implementarea acestui sistem inteligent de management al deseurilor, Primaria Brasov, in colaborare cu operatorii de salubrizare urmareste colectarea deseurilor menajere pe fractii intr-o ... citeste toata stirea