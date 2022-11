Noul Spital de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie, mai mic la cererea Ministerului Sanatatii

Consiliul Local a aprobat luni, 31 octombrie, proiectul de aprobare a indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investitii Spital de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov, dupa ce, in urma mai multor discutii cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, acestia au solicitat reducerea numarului de paturi de la 275 la 257 de paturi (plus alte 22 de paturi de spitalizare de zi). In urma acestei modificari, valoarea totala a proiectului a scazut de la 747.526.663 lei ... citeste toata stirea