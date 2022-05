Noul spital TBC si de Infectioase, la faza obtinerii avizului de mediu

Primaria Brasov a depus la Agentia pentru Protectia Mediului in vederea avizarii proiectul preliminar pentru constructia unui nou spital de TBC si Infectioase, pe strada Institutului (foto), in vecinatatea viitorului spital regional.Noua unitate sanitara avea in jur de 300 de paturi, cu o suplimentare maxima pana la 324 de paturi, dar si o Unitate de Primiri Urgente. Potrivit studiului de prefezabilitate, costul total pentru cladirea care va avea o suprafata totala de 43.000 mp este de 73 de ... citeste toata stirea