Noul Stadion al Tineretului din Brasov, scos la licitatie. Proceduri derulate "pe repede inainte"

Proiectul noului Stadion al Tineretului din Brasov a intrat in etapa licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor, procedura fiind lansata de Compania Nationala de Investitii (CNI) pe platforma electronica de achizitii publice. Conform anuntului licitatiei, valoarea lucrarilor este estimata la 129.790.528 lei, cu tot cu TVA, iar ofertele sunt asteptate pana in 10 februarie 2025, dupa care dosarele depuse de constructorii interesati vor intra in etapa de evaluare.Conform proiectului, ... citește toată știrea