Noul subprefect al Brasovului si-a preluat mandatul

Echipa de conducere a Prefecturii Brasov este completa. Astfel, dupa ce in 29 aprilie a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea Guvernului Romaniei nr. 390/2024, privind numirea in functia de subprefect, Ariana Bucur a depus juramantul in 30 aprilie, la Palatul Administrativ al judetului Brasov.Ariana Bucur este ca formatie profesor si are o bogata cariera in sistemul de educatie, in calitate de inspector ... citește toată știrea