Noul terminal de la Gara Brasov, functional din 11 mai. Peroanele din fata garii au fost desfiintate, se vor transforma in parcare

De sambata, 11 mai, a devenit operational cel mai nou terminal de transport public din Brasov, cel de langa Gara CFR. In aceste conditii, fostele statii situate chiar in fata garii nu mai sunt deservite.Statii RATBV pentru: 4, 17B, 29, 32, 35, 37, 40, 54, A1 310, 320, 511, 520, 540Noul terminal are 12 peroane (dintre care 4 vor fi dotate cu statii electrice cu incarcare rapida) si asigura legatura dintre gara si 14 zone din oras sau din aria metropolitana. Mai exact, la acest teriminal ... citește toată știrea