"Noul TikTok"

Avand in vedere ca se discuta interzicerea TikTok in Statele Unite, utilizatorii cauta alternative pentru a se putea bucura de o experienta similara cu cea a aplicatiei chineze.Asadar, potrivit publicatiei Engadget, solutia ar fi tot o aplicatie creata in China, numita "RedNote". Aplicatia deja a facut furori, fiind numarul unu in lista aplicatiilor de pe Apple Store, si locul 34 in magazinul virtual Google.Desi in occident este mai putin cunoscuta, RedNote concureaza in China cu TikTok si