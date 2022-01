Novak Djokovic a castigat procesul cu statul australian

Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) a castigat procesul de la Melbourne cu statul australian, in urma caruia a reprimit viza si poate participa la Australia Open in conditii de legalitate. Insa, la cateva ore dupa decizia judecatorului Anthony Kelly, liderul mondial ar fi fost arestat si risca sa fie deportat din Australia in aceeasi zi in care a castigat procesul. Judecatorul Anthony Kelly a decis in favoarea lui Novak Djokovic in procesul privind anularea vizei acordate tenismenului, ... citeste toata stirea