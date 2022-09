Nr. de inventar: 1.000.000!

Un milion de documente inventariate are, in acest moment, Biblioteca Judeteana "George Baritiu" din Brasov, dupa ce angajatii Serviciului Dezvoltarea si Prelucrarea Colectiilor au pus "eticheta" pe titlul "Descopera animalele in 4D"."De la primul numar de inventar, repartizat in anul 1950 volumului de nuvele *Cine a tradat?*, de Renaud Michel, in fondul bibliotecii noastre au fost inventariate diverse tipuri de documente: carti, reviste, ziare, harti, vederi/carti postale, microfilme, afise, ... citeste toata stirea