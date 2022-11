Nu a mai asteptat SMURD-ul: Si-a luat bebelusul si l-a dus, fara suflare, la spital

Duminica, 6 noiembrie, in jurul orei, 16.40, pe DN 1, la intrare in municipiul Fagaras, pe sensul de mers dinspre municipiul Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 masini - doua autoturisme si un autovehicul de trasport persoane.Camerele video instalate au surprins momentul impactului. Pe filmare se vede cum o masina alba a oprit pe sensul de mers spre iesire din Fagaras, din spate a fost lovita de un micobuz si proiectata pe celalalt sens de mers, moment in care a ... citeste toata stirea