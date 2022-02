Nu are dreptul nimeni sa-si bata joc de tine. Lectia pe care au invatat-o copiii din Persani, Sercaita, Harseni, Mandra si Sercaia

Bullyingul este o problema tot mai frecvent intalnita in scolile din Romania. Politistii brasoveni duc o campanie de prevenire a violentei de orice fel in scoli, iar, in aceasta saptamana au ajuns in cinci localitati din judet. In colaborare cu politistii din Voila, angajatii Inspectoratului de Politie Judetean le-au vorbit copiilor din Persani, Sercaita, Harseni, Mandra si Sercaia.Primele sfaturi au fost adresate profesorilor si parintilor. "Incurajati comunicarea ca fiind cea mai eficienta ... citeste toata stirea