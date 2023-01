Nu au mai fost cozile de alta data

Daca anii trecuti, la Directia Fiscala Brasov, in primele zile din an in care se puteau plati taxele si impozitele locale se formau cozi consistente, iar unii contribuabili se asezau la coada cu multe ore inainte de deschiderea casieriilor, in 2023 situatia a fost diferita.Mai exact, ne-a declarat seful Directiei Fiscale Brasov, Marian Voinescu, doar in 9 ianuarie, cand a fost prima zi in care s-au incasat taxele si impozitele locale, a fost aglomeratie. "In total, au fost emise in jur de 1. ... citeste toata stirea