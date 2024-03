"Nu e de folos daca mancam un kilogram de cartofi la o masa"

Suntem in Postul Pastelui, iar medicii sustin ca pentru foarte multe organisme bombardate, zilnic, cu proteine de origine animala, aceasta perioada poate reprezenta o "adevarata gura de oxigen".Medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna si gastroenterologie, recomanda postul persoanelor carora sanatatea le permite, deoarece are beneficii asupra organismului si, cel mai important, "reduce riscul aparitiei bolilor cronice"."Este important sa avem o alimentatia echilibrata, ... citește toată știrea