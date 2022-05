Nu e zi fara sofer baut sau drogat la volan

Dosarele pentru consum de substante interzise incep sa fie "la ordinea zilei", in judetul Brasov. In rapoartele IPJ, astfel de cazuri sunt depistate zilnic, la controale de rutina.Astfel, joi, 12 mai, in jurul orei 13.25, un barbat, in varsta de 34 ani, care conducea un autovehicul pe raza statiunii Rasnov a fost depistat pozitiv la THC-5 (CANABIS).La Codlea, in noaptea de vineri spre sambata, 13/14 mai, in jurul orei 1.05, un alt barbat, in varsta de 38 ani, a fost prins pe strada Lunga ... citeste toata stirea