"Nu exista nicio baie in tot satul". Povestea lui Andrei Vatra, brasoveanul care a fost voluntar in Kenya

A plecat o saptamana in Kenya, Africa, ca sa ridice, alaturi de alti oameni inimosi, o casa pentru o familie fara prea multe posibilitati. Este vorba despre brasoveanul Andrei Vatra - membru fondator al ONG-ului Grow and Know si voluntar Habitat for Humanity. A povestit la "Vocea Brasovului" cu Florin Puiu de la Radio Romania Brasov FM ce inseamna voluntariatul peste granita."A trebui sa adunam 14.000 de lei, insa cumva pentru ca am foarte multi prieteni, cunostinte si oameni de bine, care ... citește toată știrea