Nu iei cat face!

Cumperi altceva decat mancare, 3.825 de lei amenda.Tichetele sociale pentru alimente de baza si mese calde au fost introduse recent prin OUG 63/2022 si sunt destinate persoanelor cu venituri mici, aflate in pragul saraciei extreme. Ajutorul de la stat are valoarea de 250 de lei si se va acorda o data la doua luni, in perioada iunie - decembrie 2022. Tichetele vor fi emise pe card si se vor distribui prin posta.Pentru a-i descuraja pe beneficiari sa se abata de la regulile stabilite pentru ... citeste toata stirea