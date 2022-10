"Nu mai faceti atata curatenie in ureche"

Medicul ORL Ioana Voda a facut o serie de recomandari privind igiena urechii. "Eu, ca doctor, sunt pro igienei. Noi am fost proiectati sa traim liber si frumos. Suntem pe pamant si nu suntem acvatici. Nu este sanatos sa bagam in ureche atata apa la dus, sampon si betisoare. Este sanatos sa avem un tapet de ceara sau de grasime. Ceara are cupru, mangan si o gramada de substante care fac o bariera protectoare astfel incat sa ne putem scarpina cu mana, care nu este foarte curata. Nu mai faceti ... citeste toata stirea