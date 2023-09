2.271 de tineri din categoria NEETs are judetul Brasov, in prezent, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). Tinerii NEET sunt cei care au varste cuprinse intre 16 si 30 de ani, care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala . Din totalul acestora, peste doua treimi nu au studii ori au absolvit doar invatamantul primar - 693 si gimnazial - 873.AJOFM are in derulare doua proiecte finantate cu ... citeste toata stirea