Nu opresti motorul, 2 - 3 puncte de amenda

Initiativa legislativa de interzicere a stationarii masinilor cu motorul pornit in orase si municipii este adoptata in mod tacit de Senat, ca urmare a depasirii termenului de dezbatere. Comisiile de specialitate nu i-au mai intocmit un raport suplimentar de respingere dupa ce Guvernul a transmis Parlamentului ca sustine initiativa.Proiectul prevede interzicerea "stationarii autovehiculelor cu motorul termic pornit in orase si municipii", cu exceptia autovehiculelor care sunt autorizate sa ... citește toată știrea