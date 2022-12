Nu orice raceala e de UPU!

Doua centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii sunt in judetul Brasov, din cele 59 anuntate de Ministerul Sanatatii in toata tara. Asta pentru a usura accesul la asistenta medicala pentru copii si pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in Unitatile de Primiri Urgente.Un centru este la Spitalul de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase Brasov, care are doua puncte deschise: unul pe Aleea Dealul Spirii (Spital TBC), si unul pe str. ... citeste toata stirea