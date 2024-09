Nu parcati pe Andrei Barseanu, Ioan Mesota, Calea Bucuresti

Compania Apa Brasov a anuntat ca de joi, 12 septembrie, va incepe reabilitarea retelelor de apa de pe trei strazi din municipiul Brasov. Termenul de finalizare lucrarilor este 10 noiembrie, iar in perioada santierului reprezentatii Companiei Apa ii roaga pe posesorii de vehicule sa nu parcheze in zona.De asemenea, purtatorul de cuvant al operatorului regional de apa, Alina Balatescu, a tint sa le ceara scuze locuitorilor de pe cele trei strazi pentru disconfort, avand in Vedere ca lucrarile ... citește toată știrea