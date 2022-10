Vineri, 7 octombrie, Politia Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale a fost sesizata de catre o femeie, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 11 ani, a plecat in cursul zilei, in jurul orei 17.00, de la unitatea de invatamant, ale carei cursuri le urmeaza, fara a reveni la domiciliu pana in prezent.Cazul a fost ... citeste toata stirea