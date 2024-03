Nu se organizeaza festivalul de cantari bisericesti, la Vistea de Sus. Comunitatea sarbatoreste hramul bisericii ,,Buna Vestire"

Festivalul de cantari bisericesti ,,Buna Vestire" nu se organizeaza in acest an. Ar fi fost editia a XVI-a a sarbatorii satului Vistea de Sus, dar comunitatea locala n-a reusit sa continue traditia festivalului. Luni, 25 martie a.c., se sarbatoreste insa hramul bisericii din sat, edificiu construit in urma cu 176 de ani. Festivalul de cantari religioase de la Vistea de Sus se organiza in fiecare an la 25 martie 2023 de catre Biserica ortodoxa cu hramul ,,Buna Vestire" si preotul paroh, Marian ... citește toată știrea