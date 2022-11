Jandarmii din Brasov au pregatit pentru 24 noiembrie un moment special. Chiar in ziua in care fostul "camarad" a implinit 98 de ani, in numele generatiei de azi, cativa "soli" de la Jandarmerie au fost desemnati sa-i transmita urarile de sanatate din partea institutiei. "Ne-am reintalnit cu mare drag cu domnul colonel (rtg.) Andries Gheorghe, de aceasta data pentru a-i fi alaturi la aniversarea celor 98 de ani. ... citeste toata stirea