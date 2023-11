Nitratii din alimente au fost de mult timp asociati cu consecinte negative asupra sanatatii, ceea ce ne pune pe multi dintre noi in alerta atunci cand vedem produse alimentare cu nitrati adaugati, cum ar fi carnea procesata. Dar, de fapt, exista si o alta parte a povestii in care cateva alimente bogate in mod natural in nitrati sunt de fapt bune pentru noi - o piesa importanta a puzzle-ului nutritional si a unei diete echilibrate in general. Iata care este diferenta dintre nitratii buni si cei ... citeste toata stirea