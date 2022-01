Vineri, 7 ianuarie, de Sfantul Ion, politistii au deschis trei dosare penale pentru infractiuni rutiere.Primul dosar a fot raportat de dimineata, in jurul orei 7.30, de la Fagaras, unde politistii au oprit in trafic un barbat, in varsta de 32 ani, care conducea fara permis un autovehicul pe strada Negoiu din ... citeste toata stirea