"Nu vreau ca baiatul meu sa creada ca daca nu e cuminte ajunge in Iad"

Religia, materie de sine statatoare si facultativa, care se preda in toti anii de scoala, de la pregatitoare pana in ultima clasa de liceu, ar trebui sa fie reformata din temelii. O spun expertii in educatie, o spun raspicat si parintii copiilor. Motivul? Predarea Religiei in scoli este un esec social, iar cei 13 ani de educatie religioasa nu au adus nici un beneficiu, considera Ciprian Mihali, directorul departamentului de Filosofie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai."A fost din start ... citește toată știrea